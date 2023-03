"La Chambre des merveilles" : J’irai au bout de ses rêves...

Un garçon de douze ans a écrit des vœux juste avant qu'il ne soit victime d'un accident : "à réaliser avant la fin du monde parce que ça va peut-être arriver plus vite que prévu". Pour l'aider à sortir du coma, sa mère décide de réaliser à sa place tous ses rêves. Parmi eux, il y a par exemple "taguer mon loup sur la caserne militaire" et "faire dédicacer mon skate à Tokyo". "C'est une femme lambda, donc elle ne sait pas plonger, elle ne sait pas faire tout ça. Mais c'est la force qu'ont souvent les mamans ou les papas. On est capable de faire des choses héroïques, parce qu'on a l'amour de l'enfant qui nous porte", déclare Alexandra Lamy. Le scénario est tiré d'un livre de Julien Sandrel. Un best-seller traduit dans 26 langues. La réalisatrice aime les portraits de mère célibataire. "Ces femmes-là, elles mettent leur vie de femme, leur vie de plaisir, leur vie d'ouverture à la vie souvent entre parenthèses pour pouvoir élever. Il y a le côté, je me sacrifie donc je suis une bonne mère", explique Lisa Azuelos. Réaliser les rêves de son enfant va finalement lui donner la légèreté qu'elle s'interdisait. TF1 | Reportage S. De Vaissière, W. Wuillemin