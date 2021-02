La Charente en crue : ça va durer

Toute la journée, les pompiers ont multiplié leurs patrouilles sans relâche dans les rues inondées de Saintes. Avec leurs embarcations, ils sont venus en aide à des habitants en difficulté. Depuis quelques jours, l'eau est partout, dans les parkings, les maisons ou les commerces. Alain Béchet, commerçant à Saintes (Charente-Maritime), a reçu de l'aide pour surélever ces meubles avec du parpaing. L'eau s'est infiltrée rapidement et l'activité est à l'arrêt. "J'avais des boules au départ. J'étais un peu anxieux. Maintenant qu'elle est montée, j'attends qu'elle s'en aille. Je ne peux rien faire de plus", se désole-t-il. Le niveau de l'eau monte très vite, déjà plus 6 mètres, cet après-midi. Ce niveau pourrait dépasser les 6,30 mètres lundi. Conséquences depuis hier, tous les détenus de la prison de Saintes ont été transférés dans d'autres établissements. Plus de 600 habitants ont quitté leurs domiciles. Ce soir, même si les dernières prévisions annoncent une montée des eaux moins importantes, la décrue prendra du temps. "La problématique de la Charente, c'est qu'elle n'a pas de pente. La décrue va être très lente. On risque de rester 15 jours avec l'eau dans les rues", prévient Bruno Drapron, maire (UDI) de Saintes. Lors de la grande crue à Saintes, le niveau de la Charente approchait les 7 mètres. C'était en 1982.