La cité minière de Pecquencourt en rénovation

Le bruit du marteau piqueur a remplacé celui des pioches des mineurs à Pecquencourt (Nord). On les entend aux quatre coins de la cité minière en pleine rénovation. Les façades, classées au patrimoine mondial de l'Unesco, sont conservées. En revanche, l'intérieur est totalement détruit. Les habitants attendent avec impatience de retrouver un confort dans leurs maisons. Au total, 321 logements vont être entièrement réhabilités. Les travaux devraient durer quatre ans. Électriciens, plaquistes, chauffagistes... une dizaine d'entreprises de la région sont à l’œuvre chaque jour. Une rénovation gigantesque qui coûte au total 36 millions d'euros. À l'origine du projet : le maire de Pecquencourt et le bailleur social propriétaire des maisons minières. De l'autre côté de la ville, les rénovations sont terminées. Michel et Monique Pruvost n'ont jamais voulu quitter Pecquencourt malgré des conditions de vie un peu rustiques. Ces logements rénovés attirent de nouveaux habitants, certains sans lien avec les mines. Michel, Monique et leur voisine Marie-Jeanne sont donc un peu les gardiens de l'histoire.