La conquête de la Lune a changé notre quotidien

Cinquante ans après le premier pas d'un homme sur la Lune, ce samedi 20 juillet en fin d'après-midi, un Américain, un Russe et un Italien ont rejoint la Station spatiale internationale. Ces expéditions apportent des connaissances aux scientifiques, mais ont également des retombées sur notre vie quotidienne. Une de nos équipes vous raconte la face cachée de ces explorations lunaires.