La conquête du monde et de l'espace par Amazon

Un ticket pour un vol de dix minutes à cent kilomètres d'altitude dans une capsule a été vendu 28 millions de dollars. Son vainqueur voyagera aux côtés de Jeff Bezos et son frère Marc. Un rêve qu'il nourrit depuis toujours. Mais avant de s'attaquer à l'espace, le patron d'Amazon est d'abord parti à la conquête du commerce mondial. En 1994, il crée Amazon. Son objectif était de devenir la plus grande librairie du monde. Et 25 ans plus tard, son groupe est un mastodonte et la crise sanitaire a encore renforcé sa domination. En effet, la firme a enregistré une hausse de 83 milliards d'euros de son chiffre d'affaires en 2020. Amazon proposait à ses clients de tout acheter n'importe où et n'importe quand. Il ajoute désormais des contenus divertissants et des événements sportifs en direct, tels que le tournoi de Roland Garros et la Ligue 1 de football en France. Le groupe vient également de racheter 7 milliards d'euros les studios MGM pour mettre la main sur la saga James Bond et l'ensemble du catalogue de quatre mille films.