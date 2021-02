La consommation d'alcool limitée à Lyon pour éviter les apéros improvisés

Un périmètre pour éviter les rassemblements de clients devant leur bar, c'est la seule solution que certains propriétaires ont trouvé à Lyon (Rhône). En effet, si vendre de l'alcool est autorisé, le consommer dans la rue est interdit cet après-midi en centre-ville. Cette décision de la préfecture a pour but d'éviter des terrasses improvisées ou encore la foule devant les bars de certaines rues piétonnes. C'est à 10h30 que Paul boit avec ses copains pour fêter ses 21 ans ce samedi. À partir de midi et jusqu'au couvre-feu, ces riverains n'auront plus le droit de trinquer dans la rue. Non loin de là, un autre gérant préfère renoncer à vendre de l'alcool. Avec les 18 °C annoncés, il préfère faire profil bas et rester ouvert sans prendre de risques. L'interdiction ne concerne que quelques rues du centre-ville. Une décision qui déstabilise les habitants, certains la jugeant même "absurde". Dans tous les cas, la préfecture annonce des contrôles policiers tout l'après-midi.