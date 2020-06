La consommation de protoxyde d'axote peut entraîner de graves séquelles neurologiques

Un peu partout dans l'Hexagone, le protoxyde d'azote est devenu la troisième drogue la plus consommée par les adolescents. Un gaz hilarant que l'on trouve notamment dans les capsules des siphons à chantilly à un prix dérisoire. Il y a un problème d'information sur les dangers du produit. Les conséquences neurologiques peuvent pourtant être importantes. Cette mode commence à sérieusement inquiéter les autorités sanitaires.