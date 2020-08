La consternation à Oradour-sur-Glane après la dégradation du centre de la mémoire

Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) est l'un des lieux les plus chargés d'histoires de tout l'Hexagone. Pourtant, le centre de la mémoire a été souillé par des propos révisionnistes. Si une enquête a été ouverte pour trouver les auteurs de ces dégradations, la consternation y règne toujours. Pour les visiteurs, choqués, c'est insultant et provocateur vis-à-vis de la famille des martyrs. Le président du centre, lui, a porté plainte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.