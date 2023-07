La Côte des Basques à Biarritz : la plage la plus "surfée" de France

La Côte des Basques, la plage la plus surfée du Sud-ouest et de France, est un site exceptionnel entouré de falaises. Ses vagues sont prisées par des mordus de glisse dont certains viennent du bout du monde. Et pour en profiter pleinement, mieux vaut arriver tôt. Pour Zoé Grospiron, surfeuse professionnelle, championne du monde de Longboard par équipe, la Côte des Basques est un endroit mythique, iconique pour tous les surfeurs du monde entier. C'est en 1957 que tout a commencé. La Côte des Basques devient alors le berceau du surf en Europe. À l'époque, une poignée de jeunes Biarrots s'y essaient, parmi eux, le père de Christophe Moraiz, directeur de "JO Moraiz Surf School", que nous avons rencontré. Des planches ont donc été importées des États-Unis. Et c'est ainsi qu'ouvre le premier Surf Shop de France à Biarritz, et en 1966, la toute première école de glisse. Près de 60 ans plus tard, Biarritz compte vingt écoles. Elles font le plein surtout l'été. Mais cet engouement pour ne pas dire cette fascination n'est-il pas finalement la limite de la Côte des Basques. Au plus fort de la saison, on estime que plus de 1 000 surfeurs se croisent chaque jour sur l'eau. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Demory, E. Castaing