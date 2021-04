La Côte Sauvage ou la Charente-Maritime exotique

La Côte Sauvage, c'est plus de quinze kilomètres sans aucune installation humaine. Pour la parcourir, le vélo est un moyen idéal. À la sortie de la forêt, le paysage se transforme en plage exotique. D'ailleurs, avec le sable et un vent à plus de 40km/h, on peut s'imaginer en plein désert. Son apparence paisible cache un puissant caractère. En effet, sur la Côte Sauvage, l'océan est puissant, la terre est menacée par l'érosion et l'avancée du sable. Les 5 000 hectares de la forêt de la Coubre se dressent en ultime rempart. Un vaste manteau forestier protégeant toute la Côte Sauvage et l'arrière-pays. L'emblème de la Côte Sauvage se trouve au bout de cette forêt. Le phare de la Coubre, qui éclaire à plus de 50 kilomètres. Et ce n'est pas le seul record de l'édifice. En effet, il y a 300 marches à monter pour arriver à son sommet. En avançant, l'océan a englouti les deux précédents phares. Rappelant que la terre recule face aux assauts des grandes marées et des tempêtes.