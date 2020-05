La création d'un fichier des personnes infectées par le Covid-19 vous inquiète-t-elle ?

Un fichier sanitaire va probablement être créé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il contiendrait l'identité des personnes atteintes ou susceptibles de l'être, de celles qui étaient en contact avec ces dernières et tous les traitements prodigués. Seules les personnes habilitées pourront y avoir accès. Pourtant, certains se montrent assez réticent, notamment sur l'exploitation des données transmises et donc le respect des libertés individuelles.