La Crète ou le nouvel exil doré des retraités français

À 66 ans, Raymond a changé de vie. Ce retraité a posé ses valises à Ágios Nikólaos, une petite ville de Crète. À la poissonnerie où il fait ses courses chaque jour, il a tout de suite vu la différence pour son porte-monnaie. Avec 6,40 euros pour deux dorades, ce qui a décidé cet ancien hôtelier à venir s'installer là-bas, c'est le gain en pouvoir d'achat. Sur l'île, les prix sont trois fois moins chers qu'en France. Le salaire moyen grec est de 783 euros par mois. Avec une pension française à plus de 1 000 euros, la vie est beaucoup plus confortable. Même si la qualité de vie de ce Marseillais dépend aussi d'une autre particularité crétoise, la sécurité. Comme Raymond, de plus en plus de Français viennent profiter de leur retraite en Crète. Et pour cause, depuis deux ans, ils bénéficient d'un régime fiscal privilégié avec un taux d'imposition à 7%. C'est encore plus bas qu'au Portugal. Dans la station balnéaire d'Ágios Nikólaos, ils sont une trentaine de sexagénaires français à se retrouver chaque jour, non pas pour apprendre à parler le grec, mais pour tout simplement prendre le temps de vivre. Nicole vit sur les hauteurs du petit port d'Elounda depuis trois ans. Cette ancienne fonctionnaire de 65 ans a été séduite par la Crète pour sa proximité avec la France, à trois heures d'avion. Aux portes de l'Afrique, mais toujours en Europe dans la zone euro, ces Français vivent une retraite quasiment paradisiaque. Béatrice a franchi le cap il y a deux ans pour se reconnecter à la nature, entre mer et montagne. Raymond, Nicole et Béatrice n'ont pas hésité à adopter le régime crétois, reconnu pour ses secrets de longévité. C'est une autre manière pour eux de profiter de leur exil encore plus intensément. T F1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara.