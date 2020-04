La crise de 2020 est-elle similaire à celle de 2008 ? La mise au point de François Lenglet

François Lenglet considère que la crise actuelle est différente de celle d'il y a près de 12 ans. "La chute d'activités est bien plus rapide et bien plus brutale. Aujourd'hui, nous vivons une récession provoquée délibérément pour ralentir la course du virus", rappelle-t-il soulignant la réaction rapide des gouvernements. "6 000 milliards d'euros de plan de soutien, de prêts et de garanties ont été annoncés par les pays du G7 en quelques jours seulement. Alors qu'il avait fallu plusieurs mois en 2008 pour un montant deux fois moindre". Pour notre spécialiste économie, "la crise de 2020, ce sera 2008 mais avec beaucoup plus de zéros sur l'addition.