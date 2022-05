La cuisine, école de la vie

Il est à la fois cuisinier, professeur et recruteur. Pour travailler chez lui, peu importe le CV, les origines ou les diplômes, car comme souvent en cuisine, c'est d'abord une question d'appétit. Ça ne lui rapporte rien, mais ça dit quelque chose de lui. Il y a 40 ans, Jean-Claude Cahagnet a été à la place de ces jeunes lui aussi. Il entre alors en apprentissage là, dans un restaurant près de Montfort-l'Amaury (Yvelines). Quatre décennies plus tard, Jean-Claude n'est plus apprenti, c'est lui le patron. Le voici en visite dans une école hôtelière de Seine-Saint-Denis. Le CAP cuisine y est entièrement financé par l’État et l'admission dépend surtout de la motivation. Ceux qui restent, ils sont déterminés, et cela plaît à Jean-Claude comme aux enseignants. Voilà les gamins du moment, Darren et André. Ils sont tantôt en cours ou tantôt au restaurant. Ils n'ont pas le choix parce que chez Jean-Claude Cahagnet, ils travaillent dans le seul restaurant étoilé du département. TF1 | Reportage S. Millanvoye, C. Moutot