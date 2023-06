La cuisine s'installe au jardin

Lorsque Stéphanie s'est installée en janvier dans sa nouvelle maison, aménager son extérieur était une priorité. Équipée d'une plancha et d'un barbecue, elle souhaitait un environnement exceptionnel. Son choix s'est porté sur une cuisine extérieure. Une autre manière de recevoir les amis. En extérieur, tout le monde semble plus partant pour participer. Une telle tentation a tout de même un coût : 2 500 euros pour la cuisine. Ligne et finition personnalisables, mate ou chromée, acier et inox adaptés à l'extérieur et à l'air marin, le marché est en plein essor. Une entreprise spécialisée dans la fabrication de plancha et de barbecue commercialise des cuisines d'extérieur depuis quelques mois seulement. Tout est 100 % made in France. Le succès est au rendez-vous, les cuisines extérieures représentent 15 % du chiffre d'affaires de la marque. Les équipements de cuisson extérieure, eux aussi, se diversifient et deviennent même pour certains ultra-tendances. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin, L. Boudjeroudi