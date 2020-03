La cuisine, une activité qui occupe

Avec le télétravail, ceux qui n'ont pas eu le temps de cuisiner peuvent désormais le faire. Tout est plus facile avec les recettes simples que certains chefs partagent sur les réseaux sociaux. Et afin de booster les défenses immunitaires, privilégier les fruits et légumes de saison, riches en vitamine C, est recommandé. Quant aux amandes, aux noix et aux noisettes, riches en acides gras, elles sont les alliées pour garder le moral. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.