La Dame à la licorne fait son grand retour au musée de Cluny

"C'est un tissage très virtuose qui va monter des détails comme les pattes de lion, les crinières et la torsade de la corne de la licorne", résume Béatrice de Chancel-Bardelot, conservatrice du musée de Cluny. La Dame à la licorne est la seule icône médiévale capable de disputer à la Joconde sa célébrité. Depuis près de 150 ans, le musée veille sur chaque fil. La conservatrice sait ce qu'elle doit à ces six tapisseries, déjà bien en vogue sous François 1er. "Dans les trésors médiévaux, on avait des dents de narval, ces grandes défense qui viennent de Groenland, et on ne savait pas quel animal les associer. Les gens du Moyen-Âge l'ont associé, non pas à un animal marin comme c'est la réalité, mais à la licorne, souvent chevaline et quelques fois un peu plus proche d'une chèvre". La teinture avait dû s'absenter pour cause de travaux au musée. Restaurée il y a quelques années, elle ne devrait plus bouger, scratchée sur velcro et retenue par un nouveau procédé sur velours. En 1835, l'écrivain George Sand s'invite pour quelques nuits au château de Boussac et il lui vient l'idée de soulever les panneaux de bois qui couvrent les murs près de sa chambre. "Ces tableaux ouvragés sont des chefs-d’œuvre et si je ne me trompe, une page historique fort curieuse", écrivait-elle dans L'Illustration. L'écrivain remue ciel et terre pour les faire classer aux monuments historiques. Ils sont aujourd'hui le plus précieux trésor du musée de Cluny. Six panneaux autour desquels le mythe n'a cessé de grandir. Personne ne trouve une signification probante. "On a cherché des allégories : les vices et les vertus, les sept péchés capitaux, les sept sacrements". Une solution a tout de même fini par émerger, celle des cinq sens. TF1 | Reportage F. Leenknegt, F. Le Goïc, A. Bourgeois, R. Cassan, I. Van Geert Robin