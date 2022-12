La déception à hauteur d'enfant

Comme des millions de Français, ces très jeunes supporters y ont cru. Qu'il soit à Bondy, ville de Kylian Mbappé ou en Bretagne. "Je suis dégoûté, parce qu'ils font plein d'erreurs que normalement, ils ne font pas. Ils font plein d'erreurs qu'ils ne font pas d'habitude", estime un jeune garçon. "Je suis très déçue", "je vais pleurer", ont ajouté d'autres enfants comme lui. À Bondy, chacun s'était préparé à une victoire des Bleus. "J'ai mis le maquillage bleu blanc rouge et j'ai mis le drapeau", a indiqué une petite fille. "Il fallait venir même s'il faisait - 8 °C. On allait venir, même avec la plus jeune supportrice", a dit une mère de famille. Mais très vite, les Français sont menés au score. Beaucoup veulent y croire encore. À la mi-temps, les Bleus perdent 2 - 0. Les jeunes supporters pensent alors que c'est terminé. "Ils ne font pas beaucoup de passes. Ils font des passes, ils la perdent", a réagi l'un d'entre eux. Mais les Bleus reviennent au score, et puis l'espoir renaît. Et cela n'aura pas suffi, l'équipe de France finie par s'incliner. "Au moins, on est parti en finale et on est tous fier d'être Français", "c'est un beau match", "on aurait pu faire mieux". Faire mieux pour revivre dans quatre ans ces émotions, et peut-être décrocher la troisième étoile. TF1 | Reportage L. Deschateaux, C. Casanova, S. Guerche