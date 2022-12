La défaite anglaise inspire les réseaux sociaux

Un coq qui tient dans ses pattes un rosbeef bien ficelé, c’est l’image qui s’est répandue samedi sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des images détournées, comme une photo, où la jolie Marianne Faithfull boude l’Anglais Mick Jagger et sourit au Français Alain Delon. Mais c’est le penalty raté de Kane qui a le plus inspiré les internautes. Hugo Lloris, que les Anglais qualifient de faible, devient une muraille infranchissable, et dans une vidéo, on voit Kane recevoir une leçon de tirs au but par un champion du monde, mais de rugby. Un penalty parti tellement haut dans le ciel, qu’il a atterri dans la Station spatiale, entre les mains de Thomas Pesquet. Autre cible des internautes français, le quotidien britannique The Sun, qui avait vanté les prouesses de l’attaquant Kyle Walker, les Français ont rebaptisé le journal “The Sum”, en argot “le dégoût”, et remis le Roi Kyllian à la première place. TF1 | Reportage C. Chapelle