La déferlante K-Pop

Leur musique envahit tous les quartiers de Lyon. De la place des Terreaux à la colline de Fourvière, les fans de K-Pop s’emparent tout. Et comme Mélissa, 19 ans, ils postent des vidéos chaque semaine sur les réseaux sociaux. Un phénomène musical venu de Corée du Sud, des groupes aux chorégraphies millimétrées. Et à Lyon, Paris ou Bordeaux, des écoles de danse se sont même spécialisées dans la K-Pop. La demande est telle que les inscriptions se font sur liste d’attente. "Depuis le début, on n'a fait qu'augmenter. On a démarré il y a douze ans à six ou sept élèves. Et aujourd'hui, on fait plusieurs classes dans chaque ville. On a de plus en plus de monde. On est à peu près entre 400 et 500 élèves", nous confie Jane Carda, fondatrice de l'école "K-Studio Press Play" à Lyon (Rhône). Et la folie K-Pop ne s’arrête pas là puisque sur Internet, des vidéos proposent même aux fans français d’apprendre le Coréen avec leur chanson préférée.