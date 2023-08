La démonstration de force de Gérald Darmanin

Au milieu des rentrées politiques de l’été, celle de Gérald Darmanin ne passe pas inaperçu. Dans son fief, à Tourcoing (Hauts-de-France), il réunit ce dimanche une centaine de parlementaires et pas moins de dix ministres, tous attendues pour un déjeuner saucisses-frites, même si officiellement, il s’agit uniquement de débattre sur les classes populaires. Gérald Darmanin cache de moins en moins ses ambitions pour 2027. Ses proches le disent déçu de ne pas avoir été nommé à Matignon. Alors, il affiche désormais clairement sa différence. Après une longue hésitation, la Première ministre sera finalement présente ce dimanche à Tourcoing. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, l’assure ce midi dans la nouvelle émission politique de LCI. Non, l’initiative de Gérald Darmanin n’est pas vécue comme un affront. Officiellement, il n’y aucune divergence non plus avec Emmanuel Macron, fait savoir l’Élysée. Mais alors que la constitution empêche le président de briguer un troisième mandant en 2027, la bataille pour lui succéder a bel et bien commencé. TF1 | L. Zajdela, M. Desmoulins, L. Millancourt