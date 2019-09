La deuxième vie des chevaux de course

Le sport de haut niveau est aussi exigeant avec les hommes qu'avec les animaux. Dans le monde des courses hippiques par exemple, la carrière d'un cheval peut durer jusqu'à cinq ou six ans. Mais que deviennent ces athlètes en cas de blessure ? Certains étaient condamnés, mais une association a décidé de leur offrir une paisible retraite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.