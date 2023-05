La deuxième vie des friches

Ce sont 27 hectares désertés jusqu'à aujourd'hui. Dans cette commune de la Loire de 15 000 habitants, cette friche industrielle deviendra bientôt un quartier flambant neuf. Les travaux sont colossaux. En 2007, à Rive-de-Gier (Loire), la verrerie Duralex ferme ses portes et laisse place à quinze années de déshérence. C'est une zone squattée, incendiée et surtout inexploitée. Pour le maire à l'initiative du projet, ce terrain est une mine d'or. C'est un projet à 50 millions d'euros pour accueillir des logements, des entreprises et redonner place à la nature. Dépollution, désamiantage et réaménagement de la rivière, ce sont des étapes indispensables avant de pouvoir reconstruire. Dans la commune voisine de Saint-Chamond (Loire), cette ancienne usine d'armement a été transformée. Pour un budget de 100 millions d'euros, 40 hectares avec la volonté de conserver la structure existante. Avec la chute des industries, des familles entières d'habitants ont quitté la ville. Aujourd'hui, redonner vie à ce site permet de relancer l'économie. TF1 | Reportage S. Agi, S. Thizy