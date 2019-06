La difficile conquête des reines du ballon rond

L'engouement pour la Coupe du monde féminine de football a aussi une portée hautement symbolique. Nos joueuses ont mis plus d'un siècle à faire reconnaître leur qualité de sportive à part entière. La pratique de ce sport leur était interdite par le régime de Vichy dans les années 40. Actuellement, plus de 180 000 joueuses sont recensées dans l'Hexagone, et l'équipe de France est l'une des meilleures du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.