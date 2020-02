La double vie des agriculteurs

Pierre Crepy, 25 ans, est un agriculteur dans la vallée d'Abondance en Haute-Savoie. Chaque jour sans exception, il prend soin des animaux de la ferme familiale. Et comme près d'un agriculteur sur cinq, il cumule deux activités. Pour lui, se diversifier est aussi un bon moyen d'améliorer ses revenus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.