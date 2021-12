“La droite est de retour” : Valérie Pécresse, invitée du 20h de TF1 après sa victoire au congrès LR

Élue candidate des Républicains avec près de 61% des suffrages ce samedi lors du second tour du Congrès LR, Valérie Pécresse est l’ invitée du 20h de TF1 après sa victoire au congrès LR. Valérie Pécresse, vous avez démarré votre discours en soulignant que pour la première fois, votre famille politique avait décidé une femme. En quoi est-ce un atout pour la bataille qui s’annonce ? “D’abord, c’est une audace. C’est une audace des militants parce que c’est un plafond de verre. À droite, ils ont pensé que les valeurs d’autorité, de liberté, de dignité qui sont portées par la droite , des valeurs d’ordre, pouvaient être portées par une femme. Et c’est vraiment un honneur pour moi. Et d’ailleurs, ça m’a émue. Parce que j’ai pensé à ma mère, j’ai pensé à mes grands-mères. J’ai pensé à toutes les femmes fortes de ma famille, mais que la société reléguait au second plan, à l'époque. Et je me suis dit que c’était un moment important”. Vous avez déjà un programme. Vous ne partez pas de rien. On vous a entendu dans les débats : la fin des 35 heures, la suppression de 200 000 postes de fonctionnaires. Mais vous ne pourrez, sans doute, pas ignorer la ligne plus à droite d’Eric Ciotti qui a rassemblé 40%. Est-ce que vous allez garder certaines de ces propositions phares ? Je pense notamment à création de "Guantanamo à la française", de la priorité nationale pour les emplois. Découvrez l’intégralité de cette interview dans la vidéo ci-dessus T F1 |