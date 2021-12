"La dynamique qui doit se construire c'est une dynamique autour de l'écologie sociale et républicaine", Yannick Jadot

"Les écologistes sont réunis aujourd'hui pour parler aux Français. Nous savons combien à quel point le choc climatique est là", affirme Yannick Jadot. Selon lui, la dynamique qui doit se construire pour cette élection présidentielle et qui doit gouverner durant les cinq prochaines années c'est une dynamique autour de l'écologie sociale et républicaine. "J'invite tous les progressistes et les humanistes, non pas à refaire des primaires, mais à travailler sur un grand projet qui soit à la fois ce besoin de justice sociale… car c'est le grand défi du siècle qui vient", rajoute-t-il. En ce qui concerne les résultats des sondages qui stagnent autour des 7% pour les EELV, Yannick Jadot dit qu'"aujourd'hui, les Français attendent des réponses sérieuses et crédibles". "Arrêtons avec les sondages. Ayons les débats sur les propositions plutôt que de toujours se référer à des sondeurs qui se plantent à chaque élection".