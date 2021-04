La fabrication de matériel chirurgical, une spécialité française

Sébastien Colson, forgeron, travaille comme au XVIIIe siècle. Il n'a que quelques secondes pour donner forme à une pince chauffée à 900 °C. Depuis la Première Guerre mondiale, la société Oury-Guyé façonne les outils indispensables aux chirurgiens les plus pointus du monde. Plusieurs meilleurs ouvriers de France produisent en sur-mesure des pièces bien loin du traditionnel bistouri. Inventé dans cette entreprise, l'écarteur permet d'opérer la colonne vertébrale. Les forgerons ajusteurs sont capables de donner n'importe quelle forme à l'inox et au titane, des matériaux durables. Ils passent le relai aux machines pour les découpes les plus fines. À Nogent, d'autres sociétés ont amélioré le savoir-faire traditionnel des couteliers. L'entreprise Marle est l'un des leaders mondiaux de la fabrication de prothèses de hanches. Le titane est à la fois élastique et résistant. Il est alors idéal pour remplacer l'os. Ici, les dimensions des pièces sont minutieusement mesurées, avec une modélisation 3D pour les prothèses les plus perfectionnées.