La fabuleuse collection Morozov

À la fondation Louis-Vuitton, Anne Baldassari, commissaire de l'exposition "la collection Morozov", s'est promise de nous embarquer. Sur un voilier avec Vincent van Gogh, dans le brouillard de Londres avec Claude Monet, ou encore chez Paul Gauguin à Tahiti, pour découvrir des tableaux que nous n'avons jamais vus. Comme l'explique Olga Leonteva, toutes les toiles viennent du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, du musée Pouchkine et de la galerie Tretiakov à Moscou. Ces trésors ont été réunis par deux frères, Mikhaïl et Ivan Morozov. En 1900, il leur vient une idée, collectionner. Seulement, il n'y a pas qu'à Moscou qu'on déniche les talents. Et pour cause, Paris était la capitale mondiale des arts. Une époque où pour quelques milliers de francs, on s'offrait deux Paul Cézanne, quand il en faudrait aujourd'hui des millions d'euros. Ainsi, sur les murs des palais russes, le soleil marocain a rejoint les Picasso et consorts dans un accrochage assez surchargé. On retrouvait parfois des pièces dédiées à un seul peintre. Une visite pour comprendre que les frères Morozov ne semblent avoir oublié aucun des peintres que nous considérons aujourd'hui comme des classiques.