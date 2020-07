La famille Hallyday trouve un accord sur l'héritage du chanteur

Le feuilleton, qui aura duré deux ans et demi et qui a déchiré les fans de Johnny Hallyday, est sur le point de se terminer. Les aléas judiciaires opposant la veuve et les deux aînés du chanteur, Laura et David, avaient débuté en février 2018. L'annonce d'aujourd'hui semble clore les turbulences. Laeticia Hallyday et Laura Smet ont trouvé un accord définitif sur l'héritage de la star. David Hallyday a déclaré se désister de toute action en justice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.