La famille Obama en vacances dans le Gard

Le 14 juin 2019, dans la soirée, l'ancien président américain et sa famille ont atterri à l'aéroport d'Avignon. Ils vont passer plusieurs jours dans un mas somptueux de Villeneuve-lès-Avignon. Si le programme pour ce séjour n'a pas encore été divulgué, les habitants, eux, espèrent passer des moments conviviaux avec Barack Obama. D'ailleurs, ces derniers n'ont pas hésité à l'inviter via les réseaux sociaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.