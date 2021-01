La Fée Électricité de Raoul Dufy restaurée

La restauratrice Cécile des Cloizeaux vient de passer plusieurs mois en compagnie de la fresque de la Fée Électricité. Affublé du titre de plus grand tableau du monde, l'œuvre commence par vous désarçonner. Avec 250 panneaux vissés les uns aux autres et 600 mètres carrés à embrasser, Raoul Dufy y déroule la naissance de la Fée Électricité. Raoul Dufy est un dessinateur rapide et ambidextre. Il a tracé une première esquisse de chaque personnage nu, avant de poser en costume des acteurs de la comédie française. La commande n'a pas pu célébrer de retard, car il s'agissait de fêter l'ouverture à Paris de l'exposition universelle des arts et techniques, celle du monde moderne. L'œuvre parvient à nous faire vibrer pour la science. Il invite pour chaque image à une petite enquête. Grâce à un visionnage par drone, tout le haut de la fresque s'est révélé. L'œuvre est un hymne à la découverte, car il nous emmène, avec cette Fée, vers l'avenir dont on espère plus féminin. Sur le tableau, seule Marie Curie a eu droit de cité.