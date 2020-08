La féria de Béziers maintenue mais à format réduit

A cause de l'épidémie de Covid-19, la féria de Béziers se présentera en petit format, sans bodegas ni piste de danse, ce week-end. L'événement va accueillir au maximum 5 000 personnes contre 200 000 par jour durant les années précédentes. Pour pouvoir l'organiser, il a fallu prévoir des règles sanitaires précises. D'ailleurs, c'est la seule féria qui a pu se maintenir cet été. Certaines villes du sud espèrent pouvoir en organiser en septembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.