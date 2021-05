La Fête des plantes de Fayence, un événement à ne pas rater pour les jardiniers

Choisir un beau rosier, des plants de tomate pour le potager et glaner de précieux conseils auprès des producteurs. Ce dimanche matin, chacun avait une bonne raison de venir flâner dans les allées ensoleillées de la foire aux plantes de Fayence (Var). L'envie de jardiner vient toujours avec le beau temps. Mais attention à ne pas se précipiter, les Saints de glace ne sont pas encore passées. C'est le moment d'acheter, mais pour planter, il faudra donc attendre un peu. Selon Frédéric Verbrugge, producteur, il peut encore arriver un petit coup de froid, éventuellement du gel. Il serait ainsi plus prudent d'attendre huit à dix jours. Chez Sébastien Fossat, pépiniériste, on retrouve une plante au pouvoir surprenant : un pélargonium, une sorte de géranium qui éloigne les moustiques. Celui-ci dégage en effet une odeur de citronnelle, très utile en été. Les exposants sont soulagés que cette manifestation ait été maintenue dans le contexte sanitaire actuel. Les visiteurs, eux aussi, semblent ravis. A midi, nombreux sont ceux qui sont rentrés les bras bien chargés.