La fête des supporters à Doha

Il y a des jours où il fait bon d’être Français. À Doha (Qatar), ce dimanche matin, il est impossible pour cette famille française de faire un pas sans se faire interpeller. Samedi soir, Mbappé a été fabuleux. Dès la sortie du stade, la victoire comme la musique, tout était français. Les euphoriques supporters sont soulagés d’être qualifiés. Alors, ils font la fête à en avoir la tête qui tourne. Pour Joris, il fait son retour à l’école demain dans l’Hexagone, et il laisse une mission à ceux qui restent : "Il faut donner du courage aux supporters pour qu’ils encouragent au maximum les Bleus pour les prochains matchs". Samedi, les Bleus ont rassuré. Alors, certains, forcément, voient déjà très loin. "Ils ont du courage, l’équipe est superbe. C’est prometteur, c’est très prometteur", avoue un des supporters. Avant cela, il reste tout de même un petit bout de chemin, et à ces supporters, on l'espère, un peu d’énergie. TF1 | Reportage A. Tassin, A. Ponsar, A. Barrier