La fête d'Halloween en Angleterre

Ici, il n'y a pas de place aux faux pas. Nous sommes sur le chemin le plus dangereux d'Angleterre. La marée vient de descendre. Qui pourrait penser que nous marchons sur des sables mouvants ? Le goût du risque, c'est ce qui amène les touristes sur cet ancien chemin. Seul un guide connaît la voie et ses multiples dangers, comme des obus. En semaine, des militaires y testent leur arme. Dans un jardin, c'est l'homme qui cultive le danger. À l'intérieur, il est interdit de toucher, de goûter ou même de sentir les fleurs. Toutes peuvent être fatales. Aucune victime n'est à déplorer jusqu'à présent malgré plusieurs évanouissements. Certaines baies peuvent tuer un enfant. Notre quête du frisson se poursuit sur l'île de Sheppey, à l'Est de l'Angleterre. Rendez-vous à la nuit tombée pour découvrir des scorpions à queue jaune qui ont élu domicile dans les murs d'un fort. Ils y sont arrivés par erreur dans les cales d'un bateau italien et sont aujourd'hui au nombre de 15 000, la colonie la plus au nord jamais découverte. Mieux vaut s'habituer à leur présence. Avec le réchauffement climatique, il se peut qu'ils s'aventurent un jour bien au-delà des murs du fort.