La figue : le délice sucré de l'été

Avec sa peau de velours et son goût délicieusement sucré, la figue est l'un des trésors de l'été. La récole a débuté il y a quelques jours dans une exploitation familiale où tout est fait à la main. Après la cueillette, elles sont vite triées et conditionnées pour garder toute leur fraîcheur. Dans la même journée, elles sont commercialisées. Sur un étal, le fruit est vendu 5,80 euros le kilo. On en fait souvent qu'une bouchée. Il n'y a pas qu'au marché qu'on peut déguster les figues. Dans le restaurant "Du bar à l'huître", la figue vient de faire son apparition en cuisine. "On va travailler sur plusieurs aspects : la figue cuite, la figue compotée...", affirmé Basile Boutillier, le chef cuisinier. Ce jour-là, il concocte une recette sucrée salée avec des filets de rouget et du fenouil. La figue, elle, est préparée en deux temps. Dernière étape : le dressage de ses produits méditerranéens. Un plat de saison que l'on pourra déguster jusqu'à la fin de la récolte au mois d'octobre. TF1 | Reportage L. Deschateaux, C. Arrigoni, J.V. Molinier