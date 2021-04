La fin de l’ENA, le glas du manque de diversité parmi les élites ? L’éclairage de François Lenglet

Selon François Lenglet, le manque de diversité concerne toutes nos grandes écoles, ingénieur, commerce ou Science-Po. Et cela malgré les efforts qu'elles disent faire pour améliorer la diversité. Les jeunes défavorisés, dont les parents sont ouvriers ou chômeurs, ont pour 36% de leur classe d'âge. Alors qu'ils ne sont que 9% des élèves dans les grandes écoles. À l'inverse, les jeunes favorisés, dont les parents sont cadres, professeurs ou dans les professions libérales, ne représentent que 23% de leur classe d'âge. Et ils monopolisent 64% des places dans les établissements d'élites, parce que leurs parents leur donneraient les codes pour franchir la porte. On retrouve la même disproportion sur l'origine géographique des élèves. Parisiens et Franciliens comptent pour 30% des élus, alors qu'ils ne sont que 19% dans la population. Ces inégalités seraient plus fortes dans les décennies qui ont suivi la guerre. Cette dernière, par les bouleversements qu'elle a déclenchés, avait profondément renouvelé les élites françaises. Au contraire, les longues périodes de paix voient les inégalités s'accentuer.