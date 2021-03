La floraison des cerisiers, un symbole de pureté

Au seuil du parc oriental de Maulévrier, le voyage commence. Plus d'une trentaine de cerisiers s'offrent au spectacle, balançant leur fleur à hauteur du visage. Pareil au rituel japonais, des couples ont déplié la traditionnelle bâche bleue pour pique-niquer. Cette floraison est très sacrée au Japon. Les dieux sont censés descendre des montagnes et se cacher dans les fleurs. Il s'agit d'une promesse de bonnes récoltes. La fête d'Hanami est même un des moments les plus importants de l'année. Selon Alain Caillé, directeur général du parc oriental de Maulévrier, c'est un symbole de pureté, de raffinement et de fragilité. La fleur dure au mieux une quinzaine de jours. Au summum de son épanouissement, elle se détache et s'en va dans le vent. La fleur de cerisier vit et meurt en beauté. Voilà pourquoi les samouraïs ont en fait leur emblème. Les cerisiers ne sont pas disposés au hasard au parc oriental de Maulévrier. Ils s'étirent le long d'un cours d'eau et soulignent les formations du ruisseau en lac. Grâce aux différentes variétés de cerisiers, la floraison s'étale jusqu'à mi-avril. Elle s'admire comme une succession de tableaux, une ode à l'harmonie de la vie.