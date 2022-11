La foire à la coquille fait le plein à Dieppe

A un mois des fêtes de fin d'année, si vous habitez dans la région de Dieppe, c'est le moment d'acheter vos coquilles Saint-Jacques. Le crustacé y est célébré tout ce week-end. Vous achetez directement aux pêcheurs. L'occasion de conjurer l'inflation et de passer un très bon moment. Sur les quais du port de Dieppe (Seine-Maritime), il y a des plaisirs qu'on savoure dans l'instant et d'autres qu'on prend le temps d'apprécier, quitte à en payer le prix comme la noix de Saint-Jacques. L'augmentation est plus raisonnable pour le hareng. Cette année, il se vend 70 centimes la pièce. L'an dernier, il était à 50 centimes. Pour certains, le prix n'a pas d'importance. D'autres ne se découragent pas. Pêche aux bonnes affaires, ils sont là pour ça. Mais comment expliquer ce prix ? "On a le manque de pêches sur certains produits, le mauvais temps, la hausse du carburant et des matières", explique une commerçante. Ce qui n'a pas de prix en revanche, c'est d'apprendre à décortiquer la Saint-Jacques. Certitude de poissonnier, d'ici ce soir, poissons et coquilles vont rapidement s'écouler. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Santos