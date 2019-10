La folie des mangas : la touche française

L'Hexagone est le deuxième plus grand amateur de mangas. Ces BD Japonaises peuvent également être dessinées par des Français. En 2018, sur 44 millions de bandes dessinées vendues dans notre pays, un tiers était des mangas. Le secteur grossit chaque année. Mais il y a-t-il une différence entre les mangas japonais et les mangas français ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.