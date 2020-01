La folie du thon rouge à 1,5 million d'euros à Tokyo

Les Japonais l'ont surnommé " le diamant noir", le thon sauvage, un diamant qui peut peser plusieurs centaines de kilos. Et à la sortie des ventes de thons au marché aux poissons de Tokyo, des enchères records ont été enregistrées. Le vainqueur, Kiyoshi Kimura, un directeur de chaîne de restaurants de sushi, a déboursé plus d'un million et demi d'euros pour un seul thon. Un prix fou, mais qui fera parler de lui dans toutes les maisons du Japon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.