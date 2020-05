La forêt de Fontainebleau prise d'assaut par les pique-niqueurs et les randonneurs

En ce premier week-end de déconfinement, la forêt de Fontainebleau a perdu de son calme. Dès 9 heures du matin, le parking a été envahi par les voitures des randonneurs, des joggeurs et des pique-niqueurs. Jamais ce site exceptionnel n'a accueilli autant de monde, comme l'a expliqué un habitué. Avec ses terrains accidentés qui font le bonheur des grimpeurs, il est très prisé des Franciliens.