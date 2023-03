La forêt primaire se dévoile

Au cœur de cette forêt tropicale, des touristes jouent les funambules, à 40 mètres de hauteur. Les ponts suspendus de la forêt primaire de Kakum, attirent plus de 100 000 visiteurs chaque année. Des passerelles aériennes uniques en Afrique de l’Ouest. C’est le début d’une balade vertigineuse, sept ponts à franchir, soit un parcours de 35 mètres de long. Ces ponts construits il y a 30 ans permettent d’atteindre l’étage supérieur de la forêt tropicale, particulièrement riche en biodiversité. Et pour découvrir les trésors naturels de Kakum, il est possible d’y passer la nuit. Au petit matin, la forêt est comme drapée d’un voile. La brume n’est pas encore levée. Michael Amono, guide forestier, part à la recherche de la faune, à l’aide d’une technique particulière. À partir des sons enregistrés sur son téléphone, il attire les oiseaux de l’environ. Quelques instants plus tard, un calao à huppe blanche apparaît. Cette espèce d’oiseaux aux longs becs de sept centimètres est très difficile à observer. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Sissmann, S. Bernard, R. Koffi