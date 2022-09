La foule afflue devant les portes du palais d'Holyrood

Les Britanniques sont capables de se lever très tôt pour assister aux différents événements. Depuis dix heures, la foule afflue devant le palais d'Holyrood. Chaise de camping, couverture, parapluie, beaucoup ont tout prévu pour attendre pendant encore quatre heures le passage du cortège funéraire de la reine Elizabeth II. On a rencontré une mère et sa fille qui ont fait le trajet depuis Glasgow. C'est à une heure de route par rapport à Edimbourg. Elles voulaient tout simplement être aux premières loges. Dans la foule, il y a beaucoup d'Écossais, mais aussi de nombreux Anglais, qui à l'annonce du programme officiel, ont décidé de prendre un billet de train, un billet d'avion ou une voiture. Ils veulent être à chaque étape de l'enterrement de la reine Elizabeth II. Et cette étape-là s'annonce très solennelle. D'ailleurs, beaucoup ont des mouchoirs et nous ont confié qu'ils ont peur de ne pas pouvoir retenir leurs larmes. TF1 | Duplex C. DIWO