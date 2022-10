La fourmi "électrique" débarque en France

Un tout petit insecte pour de gros problèmes. Il s'agit de la fourmi électrique, 1,5 mm, une piqûre douloureuse comme une ortie et surtout, l'une des espèces les plus envahissantes au monde. A l'origine, on les trouve en Amérique du Sud, mais celles-ci ont été filmées à Toulon par un jeune étudiant en biologique. Passionné, Théophile Thomas les voit par hasard sur sa terrasse et s'interroge parce qu'il ne les reconnaît pas. Il cherche en vain dans le livre "Fourmis d'Europe occidentale". Cette espèce n'avait jamais été vue en France. Théophile contacte des spécialistes qui identifient la Wasmannia auropunctata dite fourmi électrique à cause de la vigueur de sa piqûre. Les biologistes prennent l'affaire très au sérieux. Cette espèce a des effets ravageurs sur les écosystèmes. Elle chasse d'abord les autres insectes. Leur départ appauvrit la flore. Reptile et oiseau n'ont plus de nourritures puis s'en vont. Dans les régions qu'elle a déjà envahies, comme la Polynésie française, les autorités diffusent des spots de prévention et consacrent des millions d'euros à essayer de les éradiquer. Une mission quasi impossible tant la croissance des colonies est exponentielle. "Il faut voir dans les zones où elle est dominante, c'est 20 000 individus par m². Donc, dans un parc comme ça, qui fait à peu près 2 hectares, ça ferait 500 millions d'individus", explique Audrey Dussutour, biologiste et directrice de recherche au CNRS. À Toulon, les premières colonies sont encore assez petites pour être exterminées. Mais il faut pour cela que le gouvernement propose un plan d'éradication rapidement. Ça n'a pour l'instant pas été fait. TF1 | Reportage F. Litzler, P. Michel, M. Larradet