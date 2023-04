La fourrière au cœur d'un scandale de corruption

L'entreprise Inter Dépannage veut montrer que tout se passe dans les règles pour redorer son image. Opération transparence pour faire oublier les images de pratiques dangereuses. Un sentiment d'impunité et une course aux chiffres, car pour chaque véhicule enlevé, la société touche environ 50 euros. Le contrat stipule que chaque grutier doit ramener dix véhicules par jour. Le patron, Chafic Alywan, est surnommé le roi des fourrières. Il est mis à l'examen pour corruption et incarcéré de manière préventive. Un ancien fonctionnaire de la préfecture des Hauts-de-Seine et quatre policiers sont aussi mis à l'examen. Ils sont soupçonnés d'avoir fermé les yeux sur les pratiques de cette société en échange d'argent ou d'avantages en nature. L'enquête sera longue, car ce dernier régnait sur plusieurs communes dans la banlieue ouest de Paris et dans la moitié sud de la capitale. Chaque année, 250 000 véhicules sont embarqués. Un marché de plusieurs millions d'euros. L'avocate de Chafic Alywan, elle, conteste les différentes accusations. Dans cette affaire, la police a procédé à une dizaine d'interpellations et de gardes à vue. De son côté, la ville de Paris s'est constituée partie civile et a diligenté une enquête interne. TF1 | Reportage J. Garro, R. Rosso, N. Clerc