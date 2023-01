La France a-t-elle perdu la bataille en Afrique ?

De cette manifestation à Ouagadougou, se dégage un fort sentiment anti-français. Ils réclament le départ de 400 soldats des forces spéciales françaises, présents depuis 2010 au Burkina Faso, pour lutter contre les groupes jihadistes. Sur des pancartes, on lit par exemple : "la France fournit et finance la nourriture et les armes aux terroristes". De la désinformation qui émanerait d'organisation financée par Moscou avec un objectif : faire de la Russie la puissance d'influence sociale à la place de la France. Certains sont déjà séduits. Des dessins animés de propagande russe circulent. Les soldats français y sont représentés en zombies agressifs. Pour se défendre, les armées africaines reçoivent l'aide d'un hélicoptère et des munitions de la société militaire privée russe Wagner. Impossible de savoir si elle est déjà présente au Burkina Faso, mais selon une chercheuse, ce n'est pas improbable. Au Mali, pays voisin, la milice Wagner a profité du départ des troupes françaises l'année dernière, pour conclure un accord avec le gouvernement malien. TF1 | Reportage J. Francqueville, I. Rachati