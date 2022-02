La France affiche-t-elle "l'une des productivités les plus fortes au monde", comme l'affirme Yannick Jadot ?

Commençons d'abord par une définition. Selon les économistes, la productivité est la quantité de richesse que nous produisons par heure de travail. Elle est déterminée par le niveau de qualification des travailleurs, la performance du matériel et l'organisation du travail. Comme le montre ce tableau, dans la vidéo en tête de cet article, la France se classe au 11e rang des pays les plus productifs. On n'est pas sur le podium, mais on est dans le peloton de tête. L'Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas sont devant nous. Ces pays accueillent, pour des raisons fiscales, de nombreuses multinationales. Et cette situation fausse les statistiques. Alors, finalement, nous sommes à la 8e place au coude-à-coude avec l'Allemagne. Certes, cela semble être un bon résultat, mais reste en trompe-l'oeil. Nous avons contacté Gilbert Cette, un économiste de référence sur le sujet. Selon ce spécialiste "Cette bonne performance française s'explique par des raisons dont nous ne devrions pas être fiers". Nous avons la même productivité avec l'Allemagne, mais avec un taux de chômage beaucoup plus important chez nous que chez eux. TF1 | B. Dard