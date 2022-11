La France au rendez-vous des Bleus !

D’abord, soyons francs, il y a eu de longues minutes d’attente, de tension, de patience. Puis des éclats de joie, il y a eu enfin un premier but. Dans un bar lillois, il n’y a eu aucun grincheux. Même depuis le début, il n’y avait que des optimistes. "En tout cas nous, on est bien avec eux”, explique l’un d’entre eux. Dans une maison en région parisienne, c’était un match entre voisins, enfants, parents, tous sont supporters et tous parieurs. La ferveur a été similaire à 5 000 kilomètres de là, à Doha, capitale du Qatar, les familles tricolores qui assistent au match sont toutes aux rires. À la mi-temps, tous y croient. “Je trouve que les deux meilleurs sont Rabiot et Griezmann", réagit un petit supporter des Bleus. Retour en France, au hasard des rues parisiennes, nous apercevons un attroupement devant un bar. Tous étaient beu-blanc-rouge, même dans les bouchons. Chez soi, chez les autres, dans les bars, à chaque fois, ensemble, les Français y ont cru et ils ont eu raison. TF1 | Reportage Q. Fichet